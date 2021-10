Rissa in strada a Legnano, aggredito e picchiato a sangue: finisce in ospedale

È successo in via Pietro Micca a Legnano nella serata di mercoledì 6 ottobre, ferito un uomo di 43 anni

/ Via Pietro Micca, 23

Un uomo di 43 anni è stato trasportato all'ospedale in codice rosso dopo essere stato aggredito e picchiato a sangue in via Pietro Micca a Legnano nella serata di mercoledì 6 ottobre.

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Legnano. Secondo quanto finora ricostruito sembra che l'aggressione (pare a mani nude) sia scattata al culmine di una rissa in strada all'altezza del civico 23.

L'aggressore è scappato prima dell'arrivo dei soccorsi e pare che per il momento abbia fatto perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti del commissariato sia i ghisa che hanno bloccato la circolazione lungo l'arteria stradale. Il 43enne, soccorso da un'ambulanza della croce rossa cittadina, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Legnano.

Attualmente non è chiaro quali siano i motivi che hanno fatto scatenare la rissa.