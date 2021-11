Camion incastrati nel sottopasso di Canegrate: scatta un'indagine sul ponte

Il comune di Canegrate ha stanziato i fondi per una indagine diagnostica per capire lo stato di salute del sottopasso stradale di via Novara, attraversamento in cui negli ultimi mesi sono rimasti incastrati diversi camion.

Il sottopasso, per il momento, non presenta criticità evidenti e resta percorribile sia per i treni della linea Milano-Varese che per i mezzi. Il comune ha stanziato 3.600 euro per le opere di verifica; una volta terminate gli agenti della polizia locale decideranno come intervenire.