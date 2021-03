Legnano (Milano), a casa con '3mila euro di coca' e 'kit per lo spaccio'

In casa aveva una sessantina di grammi di 'coca', 1.500 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Per questo domenica a Legnano un 29enne è finito agli arresti dopo una perquisizione domiciliare dei carabinieri.

Domiciliato a San Giorgio su Legnano, di nazionalità albanese, nullafacente, pregiudicato per reati analoghi e privo di regolare permesso di soggiorno, il ragazzo è accusato di detenzione ai fini di spaccio. I militari nella sua abitazione hanno trovato e sequestrato i materiali per confezionare le dosi di droga, oltre al quantitativo di cocaina già suddiviso per la vendita.

Dopo l'arresto, il 29enne è stato condotto in carcere a Busto Arsizio (Va) dove rimane in attesa di processo.