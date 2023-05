Ragazzo si toglie i vestiti e cammina nudo per le strade di Legnano

Un ragazzo di 25 anni ha passeggiato completamente nudo per le strade di Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) nella tarda mattinata di mercoledì 24 maggio. Il giovane è stato fermato dagli agenti del commissariato cittadino in via XX settembre e accompagnato per accertamenti al pronto soccorso di Legnano.

Tutto è accaduto poco dopo le 12.30, come appreso da MilanoToday. Sono stati alcuni passanti a segnalare la situazione al 112. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e una volante della polizia che ha bloccato il giovane mentre si stava denudando lanciando i vestiti lungo la strada.

La scena non è passata inosservata. Diverse persone hanno ripreso quanto accaduto e postato tutto sui social network.