Riapre la biblioteca comunale di Crescenzago

Impermeabilizzazione del tetto, arredi rinnovati, pavimento tattile per ipovedenti, sistemazione del giardino interno, nuovi bagni, tinteggiatura, serramenti interni e messa a norma di tutti gli impianti: riapre al pubblico da lunedì 26 aprile la biblioteca rionale di Crescenzago dopo una serie di interventi necessari a garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai lavoratori.

Costruita nel 1980, la biblioteca di viale Don Luigi Orione, nel Municipio 2, è stata inaugurata nel 1987 e da allora è un punto di riferimento di tutto il quartiere, non solo come luogo di incontro e presidio di socialità ma anche per la ricchezza del materiale librario e audiovideo disponibile, soprattutto in lingue straniere. In occasione della riapertura al pubblico, sarà inaugurata una nuova sezione dedicata alla psicologia, acquistata durante il periodo di chiusura della biblioteca per i lavori, che sarà in futuro implementata e aggiornata.

"Abbiamo investito molte risorse in questi anni per gli interventi nelle biblioteche con lo scopo di garantire la massima sicurezza ai lavoratori che vi operano e ai cittadini che la frequentano – hanno dichiarato gli assessori Filippo Del Corno (Cultura) e Marco Granelli (Lavori pubblici) –. Questi lavori inoltre, nello specifico, hanno consentito anche un efficientamento degli spazi interni, con allargamento di funzioni e servizi e una migliore fruizione degli spazi aperti e del giardino".

Gli orari della biblioteca di Crescenzago