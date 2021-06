I cani che rischiano di cadere nella Martesana a Milano

Due cani rischiavano di cadere nella Martesana e che non si facevano avvicinare. È successo nella mattinata di martedì 8 giugno all'altezza di via Vittorelli 5, zona Ponte Nuovo, dove sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale.

Gli animali erano incastrati tra la recinzione del cantiere e la sponda del canale ma quando agenti e vigili del fuoco hanno provato a trarli in salvo per evitare che potessero scivolare in acqua, si sono mostrati aggressivi.

Per fortuna dopo un po' i cani, che erano senza proprietario e non avevano guinzaglio, sono riusciti a liberarsi da soli. Non è chiaro se vivano nell'area dove sono stati avvistati in difficoltà. Sul posto la locale sta effettuando accertamenti.