L'ubriaco che si addormenta in strada circondato dalle bottiglie di birra a Milano

“Il degrado in cui è ridotta Milano è devastante. Risse, lanci di bottiglia, aggressioni a tutte le ore e ubriachi che dormono per terra, in strada, come se fosse normale. Mi hanno segnalato delle immagini in cui si vede un uomo, probabilmente un immigrato, che dorme a terra in Piazzale Loreto angolo via Costa dopo essersi ubriacato. Accanto a lui ci sono decine di bottiglie di birra vuote, abbandonate in strada come spazzatura. Insomma, l’immagine del degrado assoluto, in pieno giorno, ormai abitudine per la Milano buonista del centrosinistra dove tutto viene tollerato. Questa scena non riguarda una periferia della città ma Piazzale Loreto, a due passi dal Duomo. Questa è la Milano da bere… birra che ci lascia Sala! Uno spettacolo indegno che offende tutti i milanesi”. Lo dichiara il consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Milano, assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, commentando le immagini scattate in piazzale Loreto.