In via Adriano inaugurata una scuola ecosostenibile

Una scuola ecosostenibile. Mercoledì 24 novembre, in via Adriano 60, l'inaugurazione del nuovo edificio, con pannelli fotovoltaici e teleriscaldamento, che ospita le scuole medie.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Beppe Sala e la vice sindaco e assessora all'Educazione Anna Scavuzzo. Lo stabile conta quindici aule didattiche, sei laboratori di cui uno di informatica, una mensa, una biblioteca e una ludoteca. Il costo complessivo dei lavori, partiti nell'autunno del 2020, ammonta a 9 milioni e 375mila euro.

La nuova scuola è inoltre dotata di una palestra con tribuna da cento posti, aperta a tutti e non solo agli studenti. Con la classificazione 'NearlyZero Energy Building', l'edificio di via Adriano ha l'etichetta riservata alle costruzioni ad alta prestazione energetica con pannelli fotovoltaici, teleriscaldamento, e un impianto di climatizzazione e ventilazione che garantirà caldo in inverno e fresco in estate.

"L’abbiamo realizzata in soli 12 mesi - ha detto il primo cittadino -. Certo, accanto a un esempio straordinario come questo ci sono situazioni in cui le famiglie hanno dovuto aspettare troppo tempo. Ma dovremo diventare sempre più bravi, il Pnrr prevede fondi consistenti per le scuole e Milano deve partecipare ai bandi avendo come biglietto da visita un caso come via Adriano".