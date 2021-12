"Basta cemento, scendiamo in strada per fermare il cantiere"

Vi avevamo già raccontato della resistenza degli abitanti di Crescenzago, determinati a fermare da un lato i lavori che presto trasformeranno un angolo di verde nell'ennesimo palazzo e dall'altro le conseguenze della privatizzazione che potrebbero mettere a rischio la casa di quartiere. Come putroppo era prevedibile a nulla è valso il loro precedente appello: il cantiere, in via Meucci, va avanti e le associazioni di Casa Crescenzago continuano a temere lo sfratto.

"Non sono bastati anni di manifestazioni e di raccolta firme con cui i cittadini di Crescenzago, quartiere di bellezze storiche, purtroppo offuscate da'inquinamento e dal traffico, a fare desistere dal costruire l'ennesimo palazzo - si legge in una nota firmata da Casa Crescenzago - Comitato Cittadini Crescenzago, Abitanti di Via Padova e dintorni e Ortiste del quartiere -. Si tratta dell’area di via Meucci, destinata a verde dal Piano Regolatore del 1980, che doveva diventare una piazza nel verde.E invece finita a Uniabita, aderente alla Lega Coop Lombardia, che oggi ha iniziato i lavori abbattendo l'antico muro di valore storico e culturale, sul Naviglio Martesana".

"La richiesta di una piazza pubblica - proseguono le associazioni di zona - era stata votata e approvata all’unanimità dal Consiglio di

Zona (ora Municipio 2) ed era divenuta anche oggetto di un progetto premiato nel 2000 dallo stesso Comune di Milano che non lo realizzò. Le diverse amministrazioni non hanno mai risposto alle richieste dei cittadini e delle associazioni presenti sul territorio, non hanno mai avviato una permuta per salvare uno degli ultimi fazzoletti di verde di una città ad alto tasso di edificazione".

"Il centro di Crescenzago non puó sopportare altre costruzioni - insistono le associazioni Anpi, Legambiente e Banda musicale di Crescenzago riunite con altre 5 in Casa Crescenzago, che ha sede nell'ex municipio, palazzo protetto dalla Soprintendenza -. Si viola il vincolo paesaggistico e si deturpa il Parco della Martesana in una zona di valore storico. E si manderà completamente in tilt il traffico, già intenso e inquinante, comprendente anche Tir costretti a transitare sull'unica strada di accesso e di uscita di Crescenzago. Chiamiamo gli abitanti dei quartieri interessati a scendere in strada. Chiediamo sostegno e solidarietà ai comitati e alle associazioni di cittadinanza attiva che operano a Milano. Vogliamo, con tutti i mezzi legali, impedire l’ennesimo scempio cementizio, a tutela della salute dei cittadini e dei preziosi beni storici e ambientali di Crescenzago".

La vertenza

Casa Crescenzago, palazzo ottocentesco in piazza Costantino oggi sede di otto associazioni tra cui Anpi, Legambiente e il Corpo Musicale, era stata svenduta a privati attraverso un'asta pubblica lo scorso maggio. E a oggi non è ancora noto il destino di quello che fino a oggi era rimasto un bene pubblico. Nel frattempo all'angolo tra via Meucci e via Adriano, nell'ultimo lembo di verde della zona (di circa 10mila metri quadri), sono partiti i lavori per costruire un altro edificio, invece di realizzare il parco che i cittadini chiedono da anni e anni.

"L’amministrazione Sala procede come un carro armato con la devastante politica di cementificazione e di svendita del patrimonio pubblico", aveva denunciato Giuseppe Natale, presidente della sezione locale dell'Anpi e coordinatore della Casa. Tra la stessa via Meucci e il Naviglio Martesana sono già due gli edifici in costruzione (mentre un terzo è già stato realizzato in via Berra). Il tutto in netto contrasto con le promesse 'green' del sindaco Beppe Sala, oltre che con la palese necessità di arrestate il consumo di suolo in una città dove, per colpa dell'urbanizzazione selvaggia vissuta negli ultimi decenni, gli abitanti patiscono una mancanza cronica di spazi verdi pubblici, vegetazione e, di conseguenza, 'ossigeno'. Inquitante, a questo proposito, la statistica pubblicata lo scorso maggio dagli attivisti di Cittadini per l'aria: ogni anno, veniva denunciato, 1500 milanesi muoiono per colpa del biossido d'azoto.