A Milano ha aperto una nuova "Esselunga"

Esselunga prosegue il suo piano di sviluppo e nella giornata di giovedì 16 dicembre ha aperto in Corso Buenos Aires 59 a Milano, il settimo urban store laEsse, format che punta al servizio di prossimità. Non è il primo negozio: store simili si trovano in Corso Italia, via Melchiorre Gioia, Viale Montenero, Corso Genova, Via Mercato e a Roma in via Cola di Rienzo nel quartiere Prati.

Il negozio - circa 400 metri quadri - si trova all’interno dell’ex area commerciale completamente riqualificata "Le Corti di Baires" che, oltre a laEsse, ospita altri esercizi commerciali non alimentari. Nel market si trova un'ampia varietà di prodotti: frutta e verdura, sfusa e confezionata, pane e dolci, carne e pesce fresco, latticini e salumi, alimentari confezionati, surgelati e gelati, vini e bevande, prodotti per la cura della casa, della persona e per gli amici animali. Presente la linea dei prodotti a marchio ma anche proposte locali, prodotti della pasticceria Elisenda, piatti pronti di gastronomia e il sushi.

Per rendere l’esperienza di acquisto più rapida e comoda sono presenti casse veloci e il “Presto Spesa”, disponibile anche su app, che permette di fare la spesa direttamente dal proprio smartphone. Il negozio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.