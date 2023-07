Subito sgomberato il palazzo occupato abusivamente

La polizia ha liberato un edificio situato all'angolo tra via Fortezza e via Vipacco (zona Precotto), di proprietà della società Santa Maria srl, che era stato occupato illegalmente sabato mattina. Tra gli occupanti c'erano membri del gruppo cittadino "Noi ci siamo", che lotta per il diritto all'abitazione.

Un ampio contingente di forze dell'ordine, organizzato dal questore Giuseppe Petronzi, ha iniziato le operazioni di sgombero intorno alle 16. Il gruppo era composto da membri del Reparto mobile, operatori della Digos, della polizia scientifica, militari dei carabinieri e della polizia locale, con il supporto dei vigili del fuoco.

Di fronte a questo, gli occupanti, meno di 40 persone, hanno deciso di desistere e hanno lasciato l'edificio. Dopo un'ispezione, lo stabile è stato restituito alla proprietà per essere messo in sicurezza. Non ci sono state complicazioni durante l'intervento. I servizi sociali del comune erano presenti sul posto, ma nessuno degli occupanti ha richiesto un'altra soluzione.