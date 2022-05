Fanno sesso sulla rampa del garage davanti a tutti

Ancora scene di degrado in zona Loreto, in via Andrea Costa. Una coppia, complice un evidente alto tasso alcolico, la scorsa sera è stata ripresa fare sesso nella rampa di un garage. L'atto era visibile da tutti i passanti vista l'apertura dalla strada verso i box.

"Dopo 3 anni di segnalazioni di degrado, siamo ancora a vivere queste scene. Persone che "fanno romanticamente" l'amore sulla rampa dei box. Chissà quando la giunta riterrà che sia arrivato il momento di intervenire", scrive un lettore, che ha più e più volte sollecitato il Comune a intervenire, a MilanoToday.

Nell'area si segnalano, infatti, schiamazzi, vandalismi e "insicurezza diffusa". La coppia è stata ripresa con un cellulare e si è velocemente rivestita. Accanto a loro diverse bottiglie di birra. Sul posto sono state chiamate le forze dell'ordine che hanno identificato i giovani.