Via Padova, vede gli agenti, inizia a correre e 'butta circa 500 euro di droga': arrestato

Quando ha visto la volante della polizia passare, si è dato alla fuga, provando anche a liberarsi della droga che aveva con sé. Ma gli agenti l'hanno bloccato e arrestato per spaccio. L'accaduto nella mattinata di giovedì 17 dicembre in via Padova. A finire in manette un 35enne gambiano.

I poliziotti stavano svolgendo un controllo quando si sono accorti di un omo che vedendoli ha iniziato a scappare. A quel punto l'hanno inseguito e fermato, per poi sequestrare lo stupefacente di cui il pusher aveva tentato di disfarsi: 11 involucri di marijuana, per un totale di 18 grammi, e altri 10 di hashish, circa 12 grammi.

Durante la perquizione, al 35enne sono anche stati trovati 125 euro in contanti, possibile provento dell'attività di spaccio. Per lui - irregolare in Italia e con precedenti - è scattato l'arresto. Lo scorso 8 novembre, sempre nelle adiacenze di via Padova, cinque persone erano state arrestate per droga, tra loro anche una donna che nascondeva gli stupefacenti nel seggiolone per bambini.