Cammina con 100 grammi di hashish, ma viene fermato dalla polizia

Martedì scorso, la polfer di Milano ha arrestato un cittadino marocchino, pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riportato da via Fatebenefratelli, gli agenti, durante il servizio di controllo mirato alle attività di spaccio nelle adiacenze della stazione di Milano Centrale, nella piazza IV Novembre, hanno notato un giovane che, alla vista di una volante della polizia, ha tentato di nascondersi.

Insospettiti, l’hanno fermato per un controllo e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. La droga è stata sequestrata e per il 25enne è stato arrestato.