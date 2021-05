Un ricercato è stato arrestato in Stazione Centrale a Milano

Sulla sua testa pendeva un mandato di cattura e stava passeggiando con fare sospetto in Stazione Centrale ma per lui sono scattate le manette, arrestato dalla Polfer. È successo nella giornata di sabato 15 maggio; nei guai un italiano di 42 anni. Il fatto è stato reso noto da via Fatebenefratelli con una nota.

Tutto è iniziato quando gli agenti della Polfer, impegnati in un servizio antiborseggio, lo hanno notato in Piazza Duca d'Aosta e lo hanno fermato per un controllo.

Durante gli accertamenti è emerso che sulla testa pendeva un provvedimento di carcerazione messo dalla Procura; più nel dettaglio il 42enne (già noto alle forze dell'ordine) doveva scontare un anno e sei mesi di reclusione per reati legati agli stupefacenti. Per lui sono scattate le manette.