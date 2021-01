Stazione Centrale di Milano, vede poliziotti, li aggredisce e scappa in metro: arrestato

Appena ha visto che la polizia stava per sottoporlo a un controllo, ha aggredito gli agenti ed è scappato in metro, ma è stato raggiunto e tratto in arresto. L'episodio nel tardo pomeriggio di martedì 19 gennaio in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale.

A finire in manette un 37enne marocchino, che per sfuggire al controllo ha aggredito la Polmetro ed è fuggito a piedi scendendo nella stazione della metropolitana. I poliziotti dopo averlo rincorso, l'hanno raggiunto e immobilizzato.

Da alcune verifiche, poi, gli agenti hanno scoperto che l'uomo era stato espulso dall'Italia nel 2019. A quel punto per lui è scattato l'arresto sia per reati in materia di immigrazione sia per resistenza a pubblico ufficiale.