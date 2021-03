Il consigliere comunale installa i bagni chimici per i tassisti a sue spese

Iniziativa a favore dei tassisti da parte di Andrea Mascaretti, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, sabato pomeriggio in Stazione Centrale: l'esponente del partito della Meloni ha posizionato, di fianco al posteggio taxi, i due bagni chimici (uno per le donne e uno per gli uomini) che aveva deciso di collocare a sue spese per sopperire alla mancanza.

"E' trascorso oltre un anno dall'inizio del primo lockdown", commenta: "Si sono continuamente susseguite chiusure totali o parziali, coprifuoco, solo asporto, zona gialla, arancione, arancione scura e poi rossa, ma le esigenze di chi svolge servizi indispensabili e indifferibili per strada, il sindaco Sala ha ritenuto che non fossero una priorità per l'amministrazione comunale".

Il problema sta nel fatto che, con la chiusura dei bar e delle attività commerciali, coloro che svolgono servizi di pubblica utilità in esterno non hanno modo di recarsi alle toilettes di quegli esercizi. La cosa riguarda non solo i tassisti ma anche gli operatori di Amsa e Atm, le forze dell'ordine, i sanitari delle ambulanze, le guardie giurate e altri ancora.