Fermate altre 4 giovanissime borseggiatrici in metro

4 borseggiatrici sono state fermate nelle scorse ore nel mezzanino della metro Stazione Centrale. Ne dà notizia l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli. Una è arrestata e condotta in carcere, altre 2 sono state denunicate a piede libero ed è stata individuata una quarta minorenne.

"Polizia, carabinieri, vigili, security di Atm, stanno da mesi lavorando insieme ogni giorno per la sicurezza di chi utilizza il trasporto pubblico. Così nei mesi scorsi è stato deciso insieme in prefettura, con prefetto, questore, Comune di Milano e Atm. Tanti sono gli interventi che portano risultati, come quello di oggi. Il segreto è esserci, lavorare con professionalità e lavorare insieme, anche aiutati dalla tecnologia delle telecamere così diffuse in metropolitana e sui mezzi Atm", ha detto Granelli in una nota.

"Tante sono le persone che sono state derubate, e questa è una concreta risposta a ciascuno di loro, perché vogliamo che non accada più, ma non a parole, con i fatti, quelli dell'impegno di tutti i giorni, anche ad agosto. Il lavoro e l’impegno necessario è tanto, e abbiamo tanta strada da compiere, ma ci siamo e insieme cercheremo di raggiungere sempre risultati migliori. E lasciatemelo dire: spero che a partire da denunce e arresti, e dalle misure cautelari, si possa lavorare con queste donne, soprattutto le più giovani, perché possano costruirsi un futuro diverso, per il bene di tutti, innanzitutto di chi non sarà più derubato, ma anche per il futuro e la dignità di queste ragazze e donne", conclude.