Borseggiatrici rapinano i turisti in Centrale, ma dietro di loro ci sono i poliziotti

Mirano le "prede". Ma non si accorgono di essere osservate. Nella mattinata del 27 ottobre, la polfer di Milano, infatti, ha arrestato due cittadine bosniache di 23 e 29 anni, con precedenti di polizia, per il reato di tentato furto aggravato.



I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio, hanno notato lungo il corridoio del piano ammezzato della stazione di Milano Centrale due donne, note borseggiatrici, seguire una coppia di turisti giapponesi.



Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di seguirle a debita distanza, notando che la 29enne si era posta dietro la complice, prestando attenzione all’arrivo delle forze dell’ordine. La 23enne, sentendosi sicura, con abile destrezza ha aperto la cerniera dello zaino del turista giapponese, mettendovi la mano all’interno, ma gli agenti hanno osservato la scena e hanno bloccato le due giovani, interrompendo l’azione criminosa e arrestandole. Per loro l'accusa è di tentato furto.