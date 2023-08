Girano con coltello a serramanico e spaccano i finestrini delle auto

Due algerini pregiudicati di 21 e 28 anni sono stati arrestati dai carabinieri venerdì a Milano per aver rubato da un'auto e da una profumeria. I ladri sono stati fermati in via Morgagni, dopo che un testimone li aveva visti frugare in una macchina parcheggiata.

Fermati dai militari, si è scoperto che avevano appena saccheggiato un'altra vettura, spaccando il finestrino. Tra le cose che avevano con sé, c'era anche un profumo da 140 euro portato via da un negozio in corso Buenos Aires. I due sono stati portati in caserma e denunciati anche per porto abusivo di arma bianca, perché avevano due coltelli a serramanico.

I coltelli e la refurtiva sono stati sequestrati e restituiti ai proprietari.