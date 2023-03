Ruba una valigia a una famiglia di turisti: arrestato

Si è avvicinato a una famiglia di viaggiatori e ha rubato una delle loro valigie, per poi scappare. Ma è stato colto in flagrante dalla Polfer e arrestato. L'episodio in stazione centrale.

A finire in manette un 32enne algerino, irregolare in Italia, che ora risponde di furto aggravato. L'uomo era stato notato nella galleria delle carrozze mentre si aggirava tra i viaggiatori, osservando con attenzione i loro bagagli.

Il 32enne, poi, si è accodato a una famiglia di turisti con numerose valigie diretta al piano biglietteria e con una mossa repentina si è impossessata di un bagaglio, allontanandosi velocemente. I poliziotti, che hanno assistito all’intera scena, lo hanno bloccato e arrestato, restituendo il bottino alla vittima, che non si era accorta di nulla.