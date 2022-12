Ruba smartphone a un autista mentre scarica i bagagli

Venerdì scorso, a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un cittadino algerino di 20 anni per furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito da via Fatebenefratelli, gli agenti della polfer, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione Centrale, hanno notato il giovane in piazza IV Novembre vicino ad un’autovettura di ncc (noleggio con conducente, ndr). Lo stesso, dopo essersi guardato ripetutamente attorno, approfittando della distrazione dell’autista impegnato a scaricare dei bagagli, ha aperto la portiera e ha rubato uno smartphone posato sul cruscotto.

I poliziotti, che hanno assistito all’intera scena, lo hanno bloccato prima che potesse darsi alla fuga e restituito il maltolto all’ignara vittima.