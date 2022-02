Arrestati i ladri della Stazione Centrale

Due ladri sono stati arrestati in Stazione Centrale a Milano dagli agenti della Polfer nel pomeriggio di martedì 15 febbraio. Si tratta di due cittadini algerini di 22 anni, per loro l'accusa è di furto in concorso.

Tutto è accaduto in pochi attimi nel tratto tra via Scarlatti e Piazza Luigi di Savoia. Uno dei due si è avvicinato a una ragazza che si stava dirigendo verso la Stazione e le ha rubato il telefono dalla tasca del giubbotto per poi consegnarlo al complice.

La scena è avvenuta davanti a due agenti della Polfer in borghese che sono intervenuti bloccando i ladri e restituendo il telefono alla vittima. Addosso ai due malviventi sono stati trovati contanti per 350 euro e un coltellino con una lama di 15 centimetri. Entrambi sono arrestati.