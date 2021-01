Milano, un giardino riservato a bambini e anziani accanto alla Stazione Centrale

Sono partiti i lavori per realizzare un'area dedicata a bambini e anziani in piazza Luigi di Savoia, zona Stazione Centrale, "sul modello di Villa Reale", come ha spiegato su Facebook l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran. "I lavori - ha proseguito - dureranno un trimestre, probabile l'apertura nel mese di maggio" del 2021.

L'idea era sorta a luglio 2019 per trasformare l'area centrale della piazza da zona di bivacco a giardino protetto con possibilità di accesso per i bambini e i loro accompagnatori, come già avviene per i giardini di Villa Reale a Palestro. Tre erano state le proposte: un'area sportiva (ad esempio per uno skate-park), una a tema natura e una per i bambini. Aveva 'vinto' la terza proposta.

"Un modo - ha spiegato l'assessore - per consentire di riappropriarsi di alcuni spazi che, come spesso capita in tutto il mondo in prossimità delle stazioni, restano vittime del degrado, peraltro in una zona che ha poche aree gioco per i bambini. Sembra una 'pazza idea' portare un progetto del genere lì, però forse è proprio nei luoghi che vuoi cambiare molto che ha senso osare, quindi ci proviamo".

I nuovi giardini avrebbero dovuto essere pronti entro il 2020, ma a causa della pandemia Covid sono slittati i lavori.