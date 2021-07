Lite davanti a un locale di Milano: due fratelli feriti

L'accaduto in piazza De Lellis, zona Centrale, verso le 20.30

Due fratelli quarantenni portati in ambulanza all'ospedale. Questo il bilancio della lite avvenuta davanti a un locale di piazza San Camillo de Lellis, nella serata di mercoledì 22 luglio, quando sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e automedica, e polizia di Stato.

In base a quanto ricostruito dagli agenti, i due uomini, 42 e 43 anni, si trovavano in compagnia delle rispettive fidanzate e stavano bevendo alcol, quando hanno iniziato a dare di matto, arrivando a lanciare alcuni bicchieri.

Ad intervenire, a quel punto, è stato il buttafuori del bar. I due fratelli nello scontro fisico hanno riportato traumi al volto. Per fortuna nessuno dei due era particolarmente grave: il 42enne è stato trasportato al Fatebenefratelli in codice giallo, mentre il 43enne alla clinica Città Studi in verde. Sulla vicenda sta effettuando accertamenti la questura.