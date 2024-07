Strappa la collana da 800 euro a una turista: era già stato ammonito dal questore

La scorsa notte, a Milano, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio in atto presso l’area della stazione Centrale e vie limitrofe, i carabinieri della stazione Porta Garibaldi e del 3° Reggimento Lombardia hanno arrestato per furto con strappo un 22enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e già gravato da avviso orale del questore.

Secondo quanto riportato, i miltari, alle 22.30 circa, sono intervenuti in via Scarlatti, dove una turista bulgara 55enne stava inseguendo il 22enne che, poco prima, le aveva strappato dal collo due collane in oro del valore di circa 800 euro.

L'uomo è stato raggiunto e arrestato dagli uomini dell'Arma che lo hanno accompagnato presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.