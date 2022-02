Picchia due rider di Glovo e poi si scaglia contro i carabinieri

Un gambiano classe 1998, senza fissa dimora in Italia e con precedenti penali, è stato arrestato nelle scorse ore per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il 24enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica e senza apparente motivo, mentre si trovava in piazza Duca d’Aosta angolo piazza IV Novembre, ha aggredito due rider di Glovo per poi scagliarsi contro due guardie giurate e due militari dell’esercito intervenuti per sedare la lite.

Poi ha anche aggredito gli uomini dell'Arma intervenuti a supporto. Non solo. Nell’ambito dello stesso servizio di Controllo straordinario del territorio dei carabinieri è stato inoltre deferito in stato di libertà per reingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale un tunisino classe 1997, sorpreso a disturbare i passanti e risultato, all’atto del controllo, sprovvisto di documenti e di regolare permesso di soggiorno.

Il 10 febbraio, inoltre, in piazza Duca d’Aosta (Centrale) e vie limitrofe, i militari della Compagnia Milano Duomo, con il supporto di personale del 3° Reggimento Lombardia, hanno controllato complessivamente 62 persone, 32 autovetture e 2 motocicli.