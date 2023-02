Viaggiatore derubato in stazione: un arresto

Ha rubato lo zaino a un viaggiatore, ma è stato scoperto e arrestato. L'episodio martedì 21 febbraio alla stazione Centrale di Milano.

A finire in manette un 32enne cileno con precedenti specifici per furto aggravato. Gli agenti della Polfer lo hanno notato mentre si avvicinava a un tavolino di un bar e con un movimento improvviso si impossessava dello zaino, che era poggiato per terra accanto a una sedia. Subito dopo l'uomo ha provato a scappare, ma è stato raggiunto e bloccato.

La borsa è stata restituita alla vittima, ignara di quanto accaduto. Il 32enne invece è stato accompagnato in questura, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.