La passerella di Salvini in Centrale

Il leader della Lega Matteo Salvini è passato, ormai in piena campagna elettorale per le Politiche 2022, anche in Stazione Centrale, teatro, negli ultimi giorni, di diversi episodi di violenze. Prima ha parlato di sicurezza, promettendo 10mila assunzioni nelle forze dell'ordine: "L’impegno che ci possiamo prendere - ha esordito coi giornalisti presenti - se gli italiani ci danno fiducia, nel 2023 si possono assumere, formare e mettere in strada 10mila donne e uomini delle forze dell’ordine in un solo anno. È uno sforzo economico però è un impegno che siamo in grado di prendere e di mantenere perché 10mila donne e uomini in più in divisa in tutta Italia sicuramente garantiscono più sicurezza".

Sul candidato in Regione si decide dal 26 settembre

Poi le dichiarazioni hanno toccato le Regionali. Il candidato del centrodestra, a oggi, non è chiaro. Ufficialmente si vorrebbe riconfermare l'uscente governatore Fontana. Ma l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti è di altro avviso. "Non voglio imporre Attilio Fontana, ma squadra che vince non si cambia. L'importante è che il candidato sia uno e che non si divida il centrodestra - ha detto Salvini -. Si vota tra diversi mesi e quindi penso che se ne potrà parlare dal 26 settembre".

La vicepreside di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha proposto al centrodestra la sua candidatura e aspetta una risposta. "Il centrodestra ha detto che Attilio Fontana e la sua squadra stanno lavorando bene. Detto questo siccome si vota tra 8/9 mesi, dobbiamo prima dare all'Italia una guida seria - ha aggiunto ancora Salvini -. C'è una giunta di Regione Lombardia pienamente operativa. Se la scelta verrà presa il 26 settembre, nessuno si lamenterà. A meno che qualcuno non abbia in testa altre scelte che prescindono dal centrodestra e che lo dividono".