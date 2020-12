Via Lulli, gli entrano in casa per rubare ma lui torna e li 'becca': arrestati

Hanno forzato la finestra della cucina e sono entrati in un appartamento per rubare. Purtroppo per loro però il proprietario è rincasato, proprio mentre loro erano ancora intenti a rovistare in giro, e ha chiamato il 112. Sul posto così è accorsa una volante della polizia di Stato che li ha arrestati. L'accaduto in via Lulli, zona Loreto, nella serata di giovedì 17 dicembre, verso le 21.

A finire in manette con l'accusa di tentato furto in abitazione un 20enne algerino e un 24enne iracheno, entrambi irregolari in Italia. I due si erano introdotti in casa della vittima, un 40enne italiano, per rubare, ma lui è tornato mentre loro stavano frugando per l'appartamento in cerca di oggetti di valore.

L'uomo ha subito lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati gli agenti che hanno bloccato i due ladri per poi trarli in arresto per tentato furto in abitazione, in flagranza di reato. Il 5 dicembre, sempre in via Lulli, la polizia era intervenuta per un 37enne che si era registrato in hotel con documenti falsi e aveva nello zaino 300mila euro in contanti.