Colonne: in centinaia senza mascherina, urla e insulti contro la polizia

Un'altra notte ad alta tensione, quella appena passata, in zona Colonne San Lorenzo, dopo la guerriglia urbana durante l'arresto di un rapinatore che ha aizzato un pitbull verso un carabiniere.

Centinaia di ragazzi, principalmente attivisti dei centri sociali, si sono assembrati illegamente e hanno srotolato uno striscione con scritto "La polizia spara, non aspettiamo il morto - Milano torna ad odiare". Nessuno, nonostante gli obblighi, indossa la mascherina e mantiene distanza sociale. Nonostante la mezzanotte passata, con il coprifuoco attivo, non si vedono forze dell'ordine. Si decide di non intervenire per evitare problemi maggiori. Ancora grida, urla, insulti a polizia e carabinieri. Dopo l'ora dell'aperitivo, la folla non si dilegua. E rimane il "solito" tappeto di bottiglie rotte fino a notte fonda. Non si segnalano, per fortuna, altri incidenti.