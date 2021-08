Violenta rissa tra una decina di ragazzi in Darsena nella notte. Video

Una violenta rissa è scoppiata nella notte in piazza XIV Maggio, zona movida, a Milano. Secondo quanto riportato da alcune testimonianze, tre turisti francesi sarebbero stati malmenati da una decina di ragazzi nordafricani - così viene riportato in uno dei vocali che raccontano l'episodio - per futili motivi.

Secondo la ricostruzione dei turisti (comunque da verificare), la rissa sarebbe scoppiata poichè uno di loro si sarebbe rifiutato di stringere la mano a uno dei ragazzini dell'altro gruppo. Sono partiti calci e pugni, oltre a bottigliate, e una delle vittime è stata soccorsa con tagli e contusioni da un'ambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita.

"Milano e la zona della Movida nonostante le iniziative elettorali del sindaco Sala continuano ad essere fuori controllo, anche ad agosto quando la città è vuota. Questo è certo un bello spot per invogliare i turisti a visitare la nostra città! Per il Sindaco è questo il controllo che voleva ottenere dopo il patto della movida che scadrà alla prima settimana di settembre? - attacca Riccardo De Corato, consiglere comunale di FdI -. Quanto accaduto è il risultato di anni di sottovalutazione del problema, ormai il controllo del territorio è in mano a gruppi di sbandati, spesso multietnici che nelle zone della movida fanno quello che gli pare".