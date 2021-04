A Milano Romolo un nuovo drive through farà 600 tamponi al giorno

Mentre la campagna vaccinale procede a ritmo più sostenuto, continua anche la prevenzione dei contagi alla quale da sabato 24 aprile contribuirà anche il nuovo centro tamponi drive through di Romolo, nel parcheggio di largo Nuvolari, che verrà gestito dalla Asst Santi Paolo e Carlo in collaborazione con Croce Rossa Milano, Esercito Italiano, Ats Città Metropolitana, Protezione Civile e Comune di Milano.

Il nuovo drive through sarà organizzato su 4 linee per tamponi rapidi antigenici e una linea per tamponi molecolari, con una capacità massima di circa 600 tamponi al giorno. Il centro - comunica l'Asst Santi Paolo e Carlo - sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, con accesso dei cittadini alla struttura su prenotazione Ats o medico di medicina generale/pediatra mentre per studenti e personale scolastico l’accesso sarà diretto senza prenotazione.

“Continua la collaborazione tra istituzione che permetterà il trasferimento del centro Tamponi da Trenno a Romolo – dichiara Matteo Stocco, direttore Generale Asst Santi Paolo e Carlo -. Un progetto importante che permetterà di dedicare uno spazio esclusivo per l’effettuazione dei tamponi e di attivare presso l’hub di Trenno ulteriori linee vaccinali: da lunedì 26 aprile si passerà da 8 a 12 linee vaccinali a disposizione dei cittadini.”

Con circa 50mila tamponi effettuati dall’autunno 2020 l’hub di Trenno converte così le linee tamponi in linee per le vaccinazioni anti Covid. Il drive through Tamponi di Romolo si aggiunge al gemello di Linate, gestito dall’Asst Santi Paolo e Carlo in collaborazione con l’Aeronautica militare.