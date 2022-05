Enel di via Carducci è la prima sede certificata Well Platinum

Si è svolta nelle scorse ore la celebrazione ufficiale dell'ottenuta certificazione della sede Enel di via Carducci 1, da parte del WELL Building Institute. L’edificio, primo in Italia, ha infatti conseguito la certificazione WELL Building Standard®, con livello Platinum, attestandosi tra gli immobili certificati con uno dei punteggi più alti al mondo, 91/100. Il riconoscimento tiene conto dell’applicazione di soluzioni ad alto contenuto tecnologico per raggiungere elevati standard di qualità di illuminazione (naturale e artificiale), acustica degli spazi, bassa/nulla concentrazione di contaminanti nell’aria, ergonomia degli spazi e delle postazioni, integrazione del verde, valorizzazione culturale e artistica del sito.

Alla celebrazione erano presenti Michele Crisostomo, Presidente Enel, Rick Fedrizzi, Presidente Esecutivo IWBI e Ann Marie Aguilar IWBI. “La nostra sede di via Carducci è efficiente, rispettosa dell’ambiente e pensata per la salute e il benessere di chi la vive ogni giorno, - ha detto il Presidente Enel Michele Crisostomo - il tutto declinato anche in favore dell’estetica e della bellezza della città. Nell’anno di celebrazione dei 60 anni del Gruppo, questo riconoscimento dimostra come Enel non solo debba essere orgogliosa della sua grande storia, ma abbia sempre avuto uno sguardo verso il futuro con attenzione all’innovazione e alla sostenibilità”.

II sistema WELL Nel 2015, International Well Building Institute (IWBI® [https://www.wellcertified.com)]www.wellcertified.com) ha proposto sul mercato un sistema di certificazione del livello di salute e benessere delle persone all’interno degli edifici, denominato WELL Building Standard®. Il sistema WELL si basa sui seguenti 10 concetti (già allineati ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite): qualità dell’aria respirata e dell’acqua fornita per il consumo umano, alimentazione, fitness, comfort termico, acustico e visivo, salubrità dei materiali da costruzione, benessere psicologico e senso di comunità. Per ogni concetto, WELL fornisce metriche e standard di riferimento per misurarne oggettivamente le prestazioni reali, anche attraverso monitoraggi e test in campo, al fine di ottenere una certificazione di parte terza riconosciuta a livello internazionale. Il sistema WELL è applicabile anche a portfolio di immobili, per i quali, attraverso una piattaforma digitale dedicata è possibile raccogliere una serie di informazioni che includono tutti i parametri ambientali degli edifici, per una visione e valutazione complessiva.