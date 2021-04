Sono tornati gli assembramenti sui Navigli all'ora dell'apertivo

Milano e la Lombardia torneranno in zona gialla da lunedì 26 aprile e proprio nel giorno in cui è stata annunciata la "promozione" tantissimi giovani (e non) — complice il bel tempo e le temperature miti — hanno affollato le vie della movida per bere qualcosa all'aperto (nonostante le restrizioni ancora in vigore). Particolare punto di ritrovo sono stati i Navigli che, proprio all'ora dell'aperitivo, hanno visto l'afflusso di numerose persone. Tutte scene che ciclicamente si ripropongono da un anno a questa parte.

Lunedì 26 aprile, comunque, la Lombardia affronterà il 17esimo cambio di colore in sei mesi. Da quando è entrato in vigore il sistema a colori la città è stata in zona gialla per pochi giorni: poco prima delle festività natalizie e nel mese di febbraio (dopo il pasticcio zona rossa che aveva relegato la Regione nella massima fascia di rischio).

Nella giornata di venerdì il governatore Attilio Fontana ha ringraziato i cittadini per il comportamento delle ultime settimane dicendo di essere fiducioso per il futuro: "I numeri sono migliorati grazie all'impegno di tutti. Sono convinto che sapremo non disperdere questa opportunità".