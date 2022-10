Sui Navigli ricompare l'immagine del fungo atomico con la testa di Putin

Dopo l'apparizione della scorsa primavera, sui Navigli di Milano torna l'immagine di un fungo atomico con la testa del presidente russo Vladimir Putin. L'opera di street art, intitolata 'Le bimbe e i bimbi del mondo dicono 'no' al nucleare', è firmata sempre da Cristina Donati Meyer, che già all'inizio della guerra l'aveva affisa in Darsena.

Ad essere raffigurata, un’esplosione nucleare nel cui fungo appare il ghigno di Vladimir Putin. Di fronte all’inquietante spettacolo due bambini fanno gesti scaramantici e mandano a quel paese il leader che ha deciso l'invasione dell'Ucraina. "In questi giorni - scrive l'artista - si parla sempre più e da diverse parti (russi, ma anche inglesi e Nato) di guerra nucleare o di uso di 'bombe atomiche tattiche'. La follia nucleare risolleva la testa come una delle opzioni realistiche della guerra in corso tra Russia e Ucraina".

Obiettivo dell'opera di street art è chiedere azioni diplomatiche e di pace e lo stop ai continui guadagni delle industrie belliche accresciuti dalle guerre in giro per il mondo, tra cui quella russa contro l’Ucraina, tra le più pericolose per gli scenari nucleari.