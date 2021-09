I lavori in via Gola sono finiti (almeno per il momento)

Sono terminati (almeno per il momento) i lavori in via Gola a Milano. È stata realizzata, infatti, la prima parte del progetto "Colleghiamo via Gola" e nella giornata di giovedì 23 settembre la strada è stata restituita ai cittadini.

I lavori, iniziati lo scorso marzo e nati nell’ambito del Bilancio Partecipativo 2017-2018 con l'obiettivo di integrare la via nel tessuto urbano dei Navigli, hanno permesso di sistemare e allargare i marciapiedi, creare passaggi pedonali, un'area verde e anche un parcheggio per 38 auto.

Gli operai si sono concentrati principalmente tra le vie Pichi e Segantini. Nel punto centrale della strada, in corrispondenza della scuola dell'infanzia, è stato collocato un nuovo attraversamento pedonale rialzato e un allargamento dei marciapiedi, così da creare uno spazio di migliore accessibilità alla scuola da parte delle famiglie e dei bambini. È stato anche riqualificato l'incrocio tra via Gola e via Segantini, con passaggi pedonali rialzati, permettendo la limitazione della velocità delle automobili e un migliore e più sicuro attraversamento, favorendo la connessione tra il quartiere e il Parco Segantini: via Gola diverrà così il collegamento tra il Naviglio, il parco Segantini e Romolo M2.

I prossimi lavori

Il progetto del Comune riguarda però l'intera via Gola e nei prossimi mesi la riqualificazione proseguirà nel successivo tratto, da via Pichi fino all'Alzaia del Naviglio. Il progetto, realizzato da un operatore a scomputo oneri per interventi edilizi, prevede la riqualificazione della strada con la pietra al posto dell'asfalto, interventi riguardanti il verde, il decoro urbano, l’illuminazione. Nello specifico sono previste aiuole verdi lungo la via con alberi, piante aromatiche e cespugli, panchine, pannelli espositivi, rastrelliere per biciclette, illuminazione e impianto di irrigazione nelle aiuole lungo la via. Alla conclusione dei lavori via Gola sarà completamente riqualificata e sottratta al degrado che l'ha resa tristemente famosa integrandola nel tessuto urbano dei Navigli per renderla più accogliente e vivibile, con attenzione anche al vicino spazio condiviso dell’ex-Fornace.