"Privatizzare" Darsena e Navigli per evitare assembramenti: l'idea di baristi e ristoratori

Evitare di creare assembramenti in Darsena e sui navigli (come quelli di sabato 27 febbraio). È questo l'obiettivo di baristi e ristoratori di una delle zone più calde della movida di Milano. E gli imprenditori, attraverso il rappresentante del distretto del Commercio dei Navigli, Michele Berterame, propongono una soluzione: posizionare delle transenne all'ingresso e far accedere all'area solo chi ha prenotato in un locale.

"Nel momento in cui entrano mille persone in Darsena e sono lì a passeggiare, c'e' gente che in eventuale zona gialla o bianca in Darsena deve lavorare, quindi bisogna trovare un sistema per consentire alle persone di consumare e di lavorare", ha dichiarato Berterame all'agenzia Dire.

Sostanzialmente l'idea degli imprenditori è quella di privatizzare (temporaneamente?) una delle aree più belle della città e renderla accessibile solo ai clienti dei locali. Per il momento non è chiaro se l'ipotesi verrà presa in considerazione da Palazzo Marino. Nella giornata di mercoledì, comunque, si è svolto un tavolo in prefettura durante il quale il prefetto meneghino, Renato Saccone, ha tracciato un percorso da intraprendere proprio insieme alle associazioni di categoria per evitare le scene di sabato quando parte della Darsena si è trasformata in una discoteca abusiva.

I ristoratori, comunque, vorrebbero le forze dell'ordine a sorvegliare gli eventuali ingressi nell'area della movida: "Non crediamo all'ipotesi steward privati a pagamento da parte nostra — ha sottolineato Berterame — perchè sarebbe ulteriore aggravio sulle nostre casse, però diciamo che qualsiasi cosa si riuscirà a trovare per dare una mano alla città per evitare assembramenti, congestioni e quant'altro, noi siamo disponibili. C'è una convocazione lunedì prossimo in Prefettura che non è ancora ufficiale, ma nel caso ci saremo".