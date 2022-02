La tensostruttura "crolla" per il vento, paura alla Canottieri

Attimi di paura al circolo dei Canottieri Olona nella mattinata di lunedì 7 febbraio quando, a causa del forte vento che ha imperversato su tutta la città e l'hinterland, si è afflosciata la tensostruttura che copre uno dei campi da tennis di via Alzaia Naviglio Grande.

Fortunatamente all'interno dell'impianto non c'era nessuno e non si sono registrati feriti. In diverse zone della città, invece, si sono verificati incidenti e disagi: sono crollati alberi, vasi e cartelli stradali. Danni anche al Castello Sforzesco dove il vento ha spostato diverse tegole e strappato uno dei parafulmini.

Le previsioni meteo e l'allerta per il vento

Le previsioni meteo e l'allerta vento a Milano Che lunedì 7 febbraio sarebbe stata una giornata molto ventosa a Milano lo si sapeva già: il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva emanato per il nodo idraulico di Milano l'allerta arancione per rischio vento. Sulla pianura, in particolare sui settori occidentali, erano previste a partire dalle ore 6 di lunedì 7 febbraio, raffiche di vento, anche a carattere di foehn. Dopo i disagi creati dalle raffiche dei giorni scorsi, la protezione civile della Regione Lombardia aveva diramato un alert arancione fino alle 21 di lunedì 7 febbraio già dalla giornata di domenica.

In particolare, come si legge nell'avviso, sono previsti venti con intensità fino a 70 chilometri orari, persistenti per almeno tre ore consecutive, con possibili intensificazioni fino a 110 chilometri orari. Un bene per spazzare via l'aria inquinata ma non bisogna sottovalutare le conseguenze delle raffiche di vento a quelle velocità. Per prevenire eventuali criticità il centro funzionale di Palazzo Lombardia monitora con la massima attenzione l'evolversi della situazione.