Incidente in viale Tibaldi a Milano, traffico in tilt e un motociclista ferito

Circolazione in tilt e un motociclista soccorso in codice giallo. Questo il risultato dell'incidente avvenuto poco dopo le 9 in viale Tibaldi, circonvallazione esterna, all'altezza del civico 64, vicino all'incrocio tra via Fedro, dove a schiantarsi sono state due moto.

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono accorse tre ambulanze del 118. Per fortuna nessuno dei feriti è grave: uno dei due motociclisti, un 31enne, è stato trasportato all'ospedale Policlinico di Milano in codice giallo per via di una frattura.

I rilievi per ripercorrere con esattezza le fasi del sinistro, avvenuto sulla corsia preferenziale, e accertarne le responsabilità sono affidati agli agenti della locale, che hanno anche gestito la viabilità. Vi sono state importanti ripercussioni sul traffico nella zona, che a un'ora dall'incidente risulta ancora congestionato.