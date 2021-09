Il comune potrebbe fare dietrofront sulla nuova Ztl sui Navigli

Il comune potrebbe fare dietrofront sulla Ztl serale di via Ascanio Sforza (zona Navigli) scattata nella giornata del 1° settembre. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della messa per la custodia del creato agli orti di via Padova nella serata di mercoledì.

Il primo cittadino, comunque, è convinto della bontà del progetto e ha sottolineato che la zona a traffico limitato è stata "richiesta tanto tempo addietro. Ci abbiamo riflettuto veramente tanto, abbiamo seguito il senso della maggioranza delle opinioni e alla fine abbiamo deciso di farla, però penso che nulla sia immutabile".

"Quando si sbaglia - ha concluso il primo cittadino - non mi vergogno di dire che abbiamo sbagliato, però in questo momento più che mai bisogna prendere le cose lo spirito del 'si prova"'.

A riprova che si tratta di un "progetto" per il momento non è stata installata nessuna telecamera per sorvegliare i varchi. Per il momento Palazzo Marino si è limitato a cambiare la segnaletica orizzontale e verticale, i trasgressori però rischiano multe in caso di controlli di una pattuglia della polizia Locale. Gli occhi elettronici (e date le premesse il condizionale è d'obbligo) dovrebbero arrivare entro fine anno: "La posa e l’accensione delle due telecamere - una in via Scoglio di Quarto, all’incrocio con Corso Manusardi, l’altra in via Pavia, all’altezza dell'ultimo torna indietro prima dell’incrocio con via Ascanio Sforza - avverranno entro la fine dell’anno, al termine dei necessari adempimenti tecnici", hanno spiegato da Piazza Scala.