Aule allagate dalla pioggia: chiude (temporaneamente) la scuola di via Litta Modignani

È successo nella giornata di mercoledì 6 ottobre, i tecnici del comune stanno intervenendo per riparare i danni

/ Via Alessandro Litta Modignani

Aule allagate e bambini (circa 60) a casa. Succede alla scuola dell'infanzia comunale di via Litta Modignani a Milano (zona Affori) che è stata danneggiata dagli acquazzoni dei giorni scorsi.

L'istituto scolastico è rimasto chiuso nella giornata di mercoeldì 6 ottobre e i tecnici del comune sono al lavoro per riparare i danni.Secondo quanto trapelato i lavori potrebbero o nella giornata di giovedì o venerdì.

Quello delle infiltrazioni d'acqua, comunque, è un problema che si ripropone ciclicamente negli istituti scolastici di Milano e hinterland. Intorno al 20 settembre il tetto dell'istituto Comprensivo Marcello Candia (in via Vallarsa a Milano) si era gonfiato come una spugna proprio a causa delle abbondanti precipitazioni che si erano abbattute su Milano.