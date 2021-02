Arte nella luce: Dergano e Bovisa con due nuove installazioni luminose

Illumina-Mi utilizza la luce come strumento di narrazione collettiva del territorio: attraverso installazioni urbane site-specific il progetto mette in scena dispositivi luminosi dinamici capaci di configurarsi in modo sempre diverso in base al luogo, raccontando ogni volta una storia differente.

Dopo l'installazione in ottobre negli spazi di Nuovo Armenia, dal 7 dicembre Illumina-Mi ha riacceso le sue luci in un doppio appuntamento: sulla terrazza del birrificio La Ribalta in via Cevedale 3 e presso Villa Hanau, sede del Municipio 9 in via Guerzoni 38. Le installazioni trasmettono luci in movimento, con parole e immagini, costruito grazie alla partecipazione di cittadini e artisti: i cittadini hanno donato una parola attraverso cui esprimere il proprio pensiero e le proprie emozioni sui temi del #futuro e della #speranza. Ne è derivato un flusso di parole che restituisce il vissuto quotidiano dei partecipanti: un messaggio collettivo che viene trasmesso ogni notte attraverso l'installazione luminosa, visibile a tutti coloro che passeggiano per il quartiere, oppure viaggiano in auto o in treno sulla linea Milano - Torino, lungo la cui ferrovia si trova il birrificio La Ribalta.

Il periodo che stiamo vivendo, sospeso e incerto, induce, infatti, a cercare nuove modalità di condivisione, nuovi scenari in cui sia possibile - in sicurezza - sentirsi vicini e coesi verso un obiettivo comune. La condivisione, che passa innanzitutto attraverso la parola, viene, quindi, visualizzata attraverso le due installazioni luminose. Le parole sono trasmesse sul dispositivo in una sequenza continua, intervallata dalle opere visive realizzate dagli artisti 2501 (La Ribalta - #futuro) e Nabla and Zibe (Municipio 9 - #speranza). Futuro e speranza diventano, dunque, i cardini su cui costruire un grande racconto notturno, trasformando le strade in spazi sociali ad alto potenziale rituale.

Installazione #futuro è ospitata sul tetto del Birrificio La Ribalta, uno dei luoghi d’incontro simbolo del quartiere di Bovisa e Dergano. Le luci si accendono per “far piovere” parole mescolate alle immagini dell'artista 2501, che proprio in questo luogo ha firmato uno dei suoi lavori territoriali. L'installazione è fruibile anche dal giardino pubblico in via Cevedale.

Installazione #speranza è ospitata dal Municipio 9, luogo simbolo della vita pubblica del quartiere, che per l'occasione si arricchisce di due nuove “pareti luminose”, capaci di trasformare lo spazio pubblico in un collage di schermi a dimensione urbana. Le parole che accendono la strada sono anche in questo caso intramezzate dalle immagini realizzate degli artisti Nabla and Zibe. L'installazione è fruibile anche dal parco di Savarino, lato via Guerzoni. Illumina-Mi è un progetto di Astronove e La Repubblica del design, realizzato grazie al contributo del Comune di Milano nell'ambito del Piano Quartieri 2019. Astronove dal 2017 promuove e diffonde la cultura di progetto con azioni di inclusione e innovazione sociale attraverso la pratica delle arti visive e applicate, dell'artigianato, del design. L'associazione sviluppa ambiti di ricerca territoriali con particolare riferimento agli aspetti economico, progettuale, tecnologico-multimediale, sociale e formativo.

La Repubblica del Design nasce durante la settimana del Design nel 2019 facendo nascere il primo distretto permanente nella zona di Lancetti-Dergano-Bovisa. Un distretto in grado di attivare la rigenerazione urbana della periferia come esito di un processo partecipativo, con azioni e interventi che si sviluppano durante tutto l’anno usando la leva del design e del progetto.