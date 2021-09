Termineranno tra tre settimane i lavori per chiudere la voragine di via Tukory a Milano

Proseguono i lavori in via Tukory a Milano (zona Bovisa) per riparare la voragine che si è aperta in mezzo alla strada nel pomeriggio di venerdì 17 settembre.

La situazione, tuttavia, sembra più complessa del previsto: il cedimento è stato causato da una perdita della fogna e l'assessore ai lavori pubblici, Marco Granelli, ha spiegato che sarà necessario sostituire integralmente la conduttura. "Per questo la strada rimarrà interrotta per questa settimana, mentre settimana prossima verrà riaperta la direzione periferia, ma solo per i veicoli fino a 35 quintali, attraverso un bypass che verrà realizzato in questi giorni - ha puntualizzato l'assessore attraverso un post su Facebook -. I lavori continueranno per la prossima settimana, quindi con la sola chiusura della direzione centro; poi la settimana successiva sarà riaperta completamente".

Sono giorni di disagi per chi attraversa la zona Bovisa ma da Palazzo Marino hanno fatto sapere che gli operai lavorano "su più turni e anche nei festivi per accelerare il più possibile".