Gli alberi di Natale di isola continueranno a vivere al Parco Nord

Saranno ritirati e piantati al Parco Nord i 20 alberi di natale che in questi giorni di festa decorano il quartiere Isola di Milano. Si tratta degli alberi di Natale principalmente installati in via Thaon de Revel, ma anche in via Lario e Boltraffio. Il fatto è stato reso noto da Confcommercio attrarlo una nota.

Gli alberi che avranno una nuova vita sono dei "Carpinus Betulus", alberi della famiglia betulaceae, diffusi dall'Europa occidentale all'Iran. "Già lo scorso anno eravamo riusciti a regalare, non sprecandoli, diversi abeti di Natale - ha dichiarato sottolinea Piervito Antoniazzi, coordinatore del Distretto commerciale Isola -. Quest’anno ci siamo mossi per tempo per capire quali alberi potessero essere utilizzati: ora i ‘Carpinus Betulus’ decorano con luci e palle di cartone il Natale dell’Isola. E dopo, alberi di Natale ‘circolari’, continueranno a far parte del patrimonio verde del nostro territorio".

"Tutto ciò è stato reso possibile - ha puntualizzato Antoniazzi - anche grazie alla sponsorizzazione di Vivident dedicata quest’anno all’Isola, a partire dalla stazione Isola della M5".