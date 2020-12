Fa 'shopping gratis' all'Upim e fugge: arrestato

È entrato nel negozio, ha scelto alcuni articoli, ha rigorosamente staccato le placche antitaccheggio e poi ha oltrepassato le casse senza pagare. Il suo furto però non è passato inosservato e gli agenti della polizia di Stato, accorsi sul posto, l'hanno tratto in arresto. L'episodio domenica pomeriggio, verso le 15, all'Upim di via Farini, zona Isola.

A finire in manette un 46enne dell'Europa dell'est, che ha asportato merce dagli scaffali del punto vendita per circa 80 euro, ha rimosso gli antitaccheggio ed è scappato senza fermarsi alle casse.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo gli addetti alla sicurezza, che l'hanno fermato nell'attesa che arrivasse la volante. I poliziotti, dopo aver messo fine ai piani di fuga dell'uomo, l'hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato.