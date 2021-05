I clienti dentro il bar, l'assembramento fuori dal locale: le multe anti covid della polizia

Le norme anti covid sono chiare: bar e ristoranti possono ospitare avventori soltanto negli spazi all'aperto. All'Hub di viale Monte Grappa (zona corso Como), invece, cinque giovani si trovavano all'interno del locale quando, sabato sera, intorno alle dieci meno venti, è arrivata la polizia, impegnata nei controlli di routine nei quartieri della movida. Altri due clienti erano all'esterno, pertanto in regola.

I sette avventori, tutti identificati, hanno tra i 22 e i 27 anni. Si procederà a sanzionare i cinque all'interno del bar, mentre uno del gruppo, un siriano di 30 anni, è stato indagato per ingresso nel territorio nazionale senza i documenti richiesti.

Più o meno alla stessa ora, un altro controllo in viale Monza, nel locale Mani in Pasta. In questo caso la segnalazione è giunta alle forze dell'ordine tramite l'applicazione YouPol. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno notato un assembramento di circa cinquanta persone, che si sono allontanate senza difficoltà. A causa di questo, è stato sanzionato il titolare del locale (un uruguayano di 26 anni) ed è stata disposta la chiusura per cinque giorni.