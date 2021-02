Lavori in viale Zara e carreggiata ridotta: "3 settimane di disagi ma 50 parcheggi in più"

Al via i lavori per nuovi parcheggi in Isola, dove la carreggiata di viale Zara per consentirli verrà ristretta. Ad annunciarlo l'assessore a mobilità e lavori pubblici Marco Granelli che domenica 21 febbraio ha messo in luce la partenza dei lavori "per recuperare 48 stalli di sosta gialla per residenti in viale Zara".

""Serviranno tre settimane di lavori per tracciare due nuove strisce di sosta blu lungo le aiuole alberate nelle corsie centrali, cambiare da blu a gialli gli stalli di sosta nei controviali più vicino alle abitazioni, posare una barriera parapedonale lungo i binari del tram per evitare che i cittadini che sostano attraversino pericolosamente i binari, ha precisato l'assessore.

Le opere, ha chiarito Granelli, rientrano in un piano di “recupero di posti residenti per gli abitanti del quartiere Isola: quasi 200 posti: questi 48, più 100 sul cavalcavia Bussa, i 37 già recuperati da blu in gialli in via Alserio, e gli 11 che recupereremo in via Traù".

"I nuovi stalli in viale Zara varranno per i diversi ambiti confinanti - ha chiosato l'assessore -. Tre settimane di disagi durante i lavori, ma poi 48 posti sosta in più. Grazie ai cittadini che ce lo hanno chiesto e ai tecnici comunali che lo hanno realizzato con il loro lavoro”.

Ad esprimere la sua perplessità sugli interventi è stato invece il consigliere comunale della Lega, Gabriele Abbiati, che ha detto: “Prima si inventano piazze tattiche inutili e orribili, ciclabili pericolose, sperperano denaro pubblico per pitturare un po’ di asfalto e rimuovono posti auto, dopo, beandosi di recuperare qualche stallo di sosta, riducono ad una corsia viale Zara, dove anni fa volevano metterci il mercato salvo accorgersi che non ci stava. Fermiamo questa ennesima follia".