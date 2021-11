Perché i vigili del fuoco erano sotto i grattacieli di Piazza Gae Aulenti

Studiare i giganti di acciaio e vetro per conoscere i loro punti critici e i percorsi per i mezzi di soccorso, sempre sperando che non ci sia mai realmente bisogno di doverli utilizzare.

Sono iniziate nella mattinata di martedì 9 novembre le esercitazioni dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano nei grattacieli di Milano Porta Nuova. L'obiettivo è uno solo: capire in anticipo come agire nel caso si verificasse un intervento proprio nei palazzi più alti della città.

I pompieri, più nel dettaglio, hanno passato al setaccio le strutture di Porta Nuova studiando gli accessi per gli automezzi di soccorso e i locali a controllo dei grattacieli. Non una novità: i pompieri costantemente si esercitano per capire come intervenire nelle più disparate situazioni che si presentano durante le giornate di lavoro.