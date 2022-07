Distruggono una volante di polizia per fare un video sui social

Tre ragazzi dai 21 ai 25 anni, di origine filippina, sono stati arrestati per danneggiamento dopo aver rovinato una volante di polizia. Il fatto è avvenuto l'altra sera in Gae Aulenti. Secondo quanto trapelato, il terzetto ha visto l'auto della questura incustodita e ha deciso di compiere una bravata: vandalizzarla con le chiavi e riprendere tutto per postarlo sui social.

Ma il piano non ha funzionato. I poliziotti, arrivati in Gae Aulenti per un altro intervento, sono tornati alla macchina nei pressi della scalinata e li hanno colti in flagrante. Due erano sulla vettura con le chiavi e un altro stava filmando con il cellulare. I 3 sono stati ammanettati e portati in questura. L'arresto è stato convalidato e per loro è scattato l'obbligo di firma.

Non è la prima volta che avvengono fatti del genere. Poco tempo fa un 20enne, su una Enojoy 500, aveva insultato la polizia per fare un video su Instagram. Inseguito subito dagli agenti, anche per lui era finita male con l'arresto.